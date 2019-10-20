Умарк рассказал, почему Зарипов отказался с ним драться без перчаток

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после матча с «Ак Барсом» (3:1) рассказал, почему с ним отказался драться без перчаток форвард казанского клуба Данис Зарипов.



«Почему вновь не было результата в большинстве? Все знают, что мы не забиваем в большинстве, но у нас есть много шансов. Мы спокойны и стараемся играть в свой хоккей. Кто знает, что будет дальше, когда мы снова будем в большинстве.



Драка с Зариповым? Так случается, когда игра проходит на таких эмоциях. Я сказал ему: давай подерёмся. А он сказал: нет — и попрыгал. Я готов к драке», — приводит слова Умарка «Горобзор».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всё началось с драки форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова и форварда уфимской команды Максима Майорова. Ещё один нападающий казанского клуба, Михаил Фисенко, проезжая мимо Умарка, ткнул шведского нападающего клюшкой в спину. После этого Умарк вспылил, и эпизод закончился дракой с Зариповым.