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Умарк рассказал, почему Зарипов отказался с ним драться без перчаток

Умарк рассказал, почему Зарипов отказался с ним драться без перчаток
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после матча с «Ак Барсом» (3:1) рассказал, почему с ним отказался драться без перчаток форвард казанского клуба Данис Зарипов.

«Почему вновь не было результата в большинстве? Все знают, что мы не забиваем в большинстве, но у нас есть много шансов. Мы спокойны и стараемся играть в свой хоккей. Кто знает, что будет дальше, когда мы снова будем в большинстве.

Драка с Зариповым? Так случается, когда игра проходит на таких эмоциях. Я сказал ему: давай подерёмся. А он сказал: нет — и попрыгал. Я готов к драке», — приводит слова Умарка «Горобзор».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всё началось с драки форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова и форварда уфимской команды Максима Майорова. Ещё один нападающий казанского клуба, Михаил Фисенко, проезжая мимо Умарка, ткнул шведского нападающего клюшкой в спину. После этого Умарк вспылил, и эпизод закончился дракой с Зариповым.

Фисенко провоцировал Умарка во время драки Майорова и Воронкова
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