Никонцев оформил дубль в ворота СКА за семь минут, это его первые голы в сезоне

Нападающий московского «Спартака» Анатолий Никонцев отметился дублем во встрече с петербургским СКА, голы разделили семь минут. До этого 29-летний форвард провёл в текущем регулярном чемпионате 15 матчей, не сумев забить ни разу. Во встрече продолжается второй период, счёт 3:1 в пользу команды Олега Знарка. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Галенюк, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;

Белов, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Гришин, Галимов — Юньков — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.