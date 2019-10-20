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Никонцев оформил дубль в ворота СКА за семь минут, это его первые голы в сезоне

Никонцев оформил дубль в ворота СКА за семь минут, это его первые голы в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Анатолий Никонцев отметился дублем во встрече с петербургским СКА, голы разделили семь минут. До этого 29-летний форвард провёл в текущем регулярном чемпионате 15 матчей, не сумев забить ни разу. Во встрече продолжается второй период, счёт 3:1 в пользу команды Олега Знарка. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Токранов — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Галенюк, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;
Белов, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Гришин, Галимов — Юньков — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.

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