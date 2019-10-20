Кудашов: СКА делает подарки соперникам, будем ломать ситуацию

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги проигранного матча со «Спартаком» (2:3).



«У нас уже третья игра одна похожа на другую. Выходим готовыми побеждать, стараемся, пропускаем контратаку, при том сами делаем подарки. Пытаемся отыграться, ещё одну пропускаем. Получается, соперник закрывается, когда ведёт в счёте, и мы уже не можем взломать оборону, недостаточно остро используем свои моменты. Будем ломать ситуацию. Проблему мы знаем, разговариваем, но пока она медленно исправляется.



Мне показалось, Швец-Роговой сыграл сегодня неплохо, его звено смотрелось нормально. Будем надеяться, что новые игроки усилят команду.



Расслабленность Хелльберга в моменте с третьим голом, когда он сам «засчитал» проброс? Не хочу выделять отдельно Хелльберга, там и нападающие могли доработать до конца, не ждать свистка от судьи. И защитники не в ту сторону ехали. Это комплексная недоработка.



Игроку надо играть, когда в команде много игроков, мы не можем поставить всех в состав. Обмен Олега Ли – вынужденный. Не то что СКА – не его команда, возможно, если бы он играл постоянно, мы бы увидели другого игрока, которым он был раньше. Но конкуренция очень высокая на эти места в составе, мы чаще выбирали других игроков», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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