Буцаев: «Нефтехимик» мог увеличить разницу в счёте, были ещё моменты

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с рижским «Динамо» (2:1).



«Прежде всего ребят поздравляю с победой. Хороший матч, интересная команда. Знали, что «Динамо» выиграло последние несколько матчей, команда играла интересно.



По игре скажу так.… Повели 2:0 в счёте, были у нас ещё моменты, при которых мы могли увеличить разницу в счёте. Но, когда не забиваешь ты, забивают тебе – прописная истина, не буду повторять. Хорошо, что сумели сыграть правильно именно в тактическом плане. Правда, заработали ненужные удаления, но вратарь сегодня сыграл хорошую игру», — приводит слова специалиста официальный сайт нижнекамской команды.

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