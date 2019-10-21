Гол Овечкина и пасы Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 1 гол. Отметим, россиянин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ (5+5). Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник гостей Дмитрий Орлов также записал на свой счёт одну результативную передачу.
Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел первое поражение за последние два поединка.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Калгари Флэймз», а «Чикаго» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
В параллельной встрече «Виннипег Джетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» 1:0 Б. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 19 минут и 17 секунд и не отметился результативными действиями.
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