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Гол Овечкина и пасы Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»

Гол Овечкина и пасы Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 1 гол. Отметим, россиянин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ (5+5). Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник гостей Дмитрий Орлов также записал на свой счёт одну результативную передачу.

Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел первое поражение за последние два поединка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Калгари Флэймз», а «Чикаго» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» 1:0 Б. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 19 минут и 17 секунд и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Кузнецов) – 09:25' (5x4)   1:1 Каджула (Нюландер, Карпентер) – 28:25' (5x5)   1:2 Дауд (Хагелин) – 29:53' (4x5)   1:3 Овечкин (Карлсон, Кемпны) – 43:52' (5x5)   2:3 Кубалик (Саад, Кемпф) – 46:05' (5x5)   3:3 Кейн (Нюландер) – 49:58' (5x5)   3:4 Уилсон (Хагелин, Эллер) – 51:47' (5x5)   3:5 Эллер (Орлов) – 59:10' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коннор – 65:00' (ПБ)
Овечкин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ, забив «Чикаго»
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