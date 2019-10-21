Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Лучшим хоккеистом игрового дня признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 28 бросков и оформивший «сухарь» во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0 Б).
Второй звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, отметивший заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3).
Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, забивший гол во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Нельзя бить Овечкина! За Александра вступились, а он снова запустил «ракету»
Радко Гудас не позволил трогать капитана.
- 21 октября 2019
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:15
-
07:39
-
06:54
-
06:44
-
05:48
-
04:48
-
04:15
-
02:59
- 20 октября 2019
-
23:50
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:26
-
22:05
-
21:55
-
21:22
-
21:17
-
20:52
-
20:25
-
20:14
-
20:09
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:08
Партнерский контент