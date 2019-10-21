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Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Лучшим хоккеистом игрового дня признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 28 бросков и оформивший «сухарь» во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0 Б).

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, отметивший заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, забивший гол во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

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