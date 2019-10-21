Зибанеджад: хорошо, что мы перехватили инициативу в матче с «Ванкувером»
Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после поражения от «Ванкувер Кэнакс» (2:3) поделился мнением об игре своей команды в третьем периоде. «Рейнджеры» проиграли четыре матча подряд.
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«Третий период? Мы заиграли в давление, больше времени проводили в их зоне, правильно размещались. Другими словами, мы стали играть умнее. Если один игрок в пятёрке знает, что ему делать, остальным легче подстраиваться под него. Мне кажется, проблемы в начале матча были вызваны как раз тем, что мы все думали, кто возьмёт эту роль на себя. Хорошо, что мы смогли перехватить инициативу», — приводит слова шведского нападающего официальный сайт НХЛ.
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