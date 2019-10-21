Ягр: я уже недостаточно хорош для КХЛ. Забил бы 5-6 голов за сезон

Нападающий ХК «Кладно» Яромир Ягр рассказал, почему он не рассматривал вариант с возвращением в Континентальную хоккейную лигу.
«Играть в КХЛ? Это было бы слишком трудно для меня. Хоккеисты высокого уровня, много перелётов и путешествий… Слушайте, наверное, я бы смог выступать в КХЛ. Но не был бы парнем, который решал бы исход матчей.
Я бы не смог нормально помочь команде. Может, я бы мог играть в третьем-четвёртом звене. Забил бы 5-6 голов за сезон. Но это никому бы не помогло. Уровень КХЛ выше, чем мой сейчас. По этой же причине я прекратил выступать в НХЛ.
Я могу играть в атаке, толкаться у бортов. Я по-прежнему физически сильнее, чем многие другие действующие игроки. Но всё упирается в скорость, а она у меня падает. Слишком большая разница с молодыми ребятами. Мне – почти 50, им – по 20. Ключевая разница – в скорости. Причина только в том, что я уже недостаточно хорош, чтобы выступать на уровне КХЛ. Потому что нет скорости.
И я сильно устаю после перелётов. Восстанавливаться не так просто. Я по себе знаю, что такое Россия. У вас тяжёлая лига. Одни поездки сведут с ума кого угодно», — цитирует Ягра «Матч ТВ».
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