Овечкин: не буду насильно толкать сына в хоккей, захочет — пусть играет
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил уверенность, что его сын Сергей добьётся успехов.
«Думаю, когда он вырастет, именно так и будет. Я очень надеюсь на это, потому что мы приложим все усилия, чтобы он занимался тем, чем захочет. Мы не будем насильно толкать его в хоккей, футбол, баскетбол или ещё куда-то. Захочет – пусть делает. Самое главное – не пихать, не внушать: ты, мол, должен заниматься тем или этим. Если он не хочет, зачем настаивать?
Меня отдали в хоккей, и слава богу, что я полюбил это дело. Полюбил тренировки, полюбил игру, и всё сложилось так, так сложилось», – приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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