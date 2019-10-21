Овечкин: не буду насильно толкать сына в хоккей, захочет — пусть играет

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил уверенность, что его сын Сергей добьётся успехов.



«Думаю, когда он вырастет, именно так и будет. Я очень надеюсь на это, потому что мы приложим все усилия, чтобы он занимался тем, чем захочет. Мы не будем насильно толкать его в хоккей, футбол, баскетбол или ещё куда-то. Захочет – пусть делает. Самое главное – не пихать, не внушать: ты, мол, должен заниматься тем или этим. Если он не хочет, зачем настаивать?



Меня отдали в хоккей, и слава богу, что я полюбил это дело. Полюбил тренировки, полюбил игру, и всё сложилось так, так сложилось», – приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Нельзя бить Овечкина! За Александра вступились, а он снова запустил «ракету» Радко Гудас не позволил трогать капитана.