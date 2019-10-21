Торнадо разрушил дом Тайлера Сегина, он хотел продать его за $ 2,25 млн

Дом нападающего «Даллас Старз» Тайлера Сегина получил серьёзный урон во время прошедшего торнадо. Сам канадский форвард не пострадал, сейчас он проживает в другом доме. Ранее жильё было выставлено на продажу, форвард рассчитывал выручить за него $ 2,25 млн.
«Спасибо всем, кто писал мне сегодня, со мной всё в порядке. К счастью, этот дом выставлен на продажу, а я уже переехал в новый дом. Я только что был в этом районе, выглядит всё очень грустно. Молюсь за всех, кто пострадал от торнадо», — написал хоккеист, приложив фотографии руин особняка.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Тайлера Сегина.
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Сегин принял участие в 10 матчах, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени.
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