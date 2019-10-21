Коньков: в «Тракторе» нет равнодушных, но нам надо как-то выходить из ситуации

Нападающий «Трактора» Сергей Коньков поделился мнением о последних неудачах команды. Челябинский клуб проиграл четыре матча подряд.
«На мой взгляд, мы могли добиться большего в матче с ЦСКА. Но, к сожалению, не первый уже матч «Трактор» подводят собственные ошибки и не лучшая реализация своих моментов. Это очень расстраивает. Нам надо как-то выходить из ситуации. Думаю, мы можем улучшить свою игру и преодолеть эту неудачную серию.
Команда проделала большой объём работы. И сейчас надо, чтобы количество перешло в качество. Естественно, результат никого не может устраивать. Нам надо поднимать качество игры. Вот и всё.
Думаю, у нас достаточно хорошая команда, нет равнодушных игроков. И мастерства хватит, чтобы переломить эту ситуацию. Главное — не впадать в отчаяние и продолжать выполнять тот объём работы, который мы делали. Если продолжить максимально выкладываться на тренировках и в играх, то результат придёт и мы выберемся из того положения, в котором оказались сейчас», — приводят слова Конькова «Известия».
- 21 октября 2019
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