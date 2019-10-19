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Кручинин: «Трактор» находится на самом дне. Хуже некуда

Кручинин: «Трактор» находится на самом дне. Хуже некуда
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне. Челябинский клуб потерпел три поражения кряду.

«Когда не идёт игра и проигрываешь встречу за встречей, теряется уверенность. Из такого положения тяжеловато вылезти. А матчи идут. То есть нет времени отвлечься, поэтому так всё накладывается. Настроения это не добавляет — поражения идут, игра так и не складывается. Стараемся, стараемся, но пока не получается. Наверное, надо держаться вместе и продолжать работать. Других выходов я не вижу.

Мы в зоне плей-офф только из-за того, что у нас сыграно на 10 матчей больше, чем у остальных. Пройдёт время, все сыграют равное количество матчей, и «Трактор» из этой зоны выберется очень легко. Где мы, если не на дне? На самом дне мы уже находимся. Хуже некуда. Худшая атака в лиге, худшее большинство. Как это назвать, если не дно? Поэтому надо выходить, работать, играть. Что-то надо делать. Нельзя оставаться равнодушным», — приводят слова Кручинина «Известия».

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