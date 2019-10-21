Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» объявил о назначении Пелино на пост старшего тренера

«Локомотив» объявил о назначении Пелино на пост старшего тренера
Хоккей / КХЛ 0

Александр Ардашев, исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива», вернулся на пост спортивного директора клуба. Старшим тренером команды назначен Майк Пелино.

«Новый старший тренер основного состава — Майкл Пелино. Специалист, который входит в штаб «Локомотива» в качестве тренера с начала нынешнего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча «Локомотива» с челябинским «Трактором».

Наш клуб благодарит за проделанную работу Александра Аркадьевича Ардашева, исполнявшего обязанности главного тренера в непростой для команды турнирный период. Сегодня Александр Ардашев вернулся на занимаемую ранее должность спортивного директора ХК «Локомотив», — гласит сообщение в «твиттере» ярославского клуба.

К нынешнему сезону команду готовил Крэйг Мактавиш, однако он был уволен в ходе регулярного чемпионата.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Западная конференция
Лидеры по эффективности – «Витязь», «Торпедо» и «Северсталь».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019