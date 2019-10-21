«Локомотив» объявил о назначении Пелино на пост старшего тренера

Александр Ардашев, исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива», вернулся на пост спортивного директора клуба. Старшим тренером команды назначен Майк Пелино.
«Новый старший тренер основного состава — Майкл Пелино. Специалист, который входит в штаб «Локомотива» в качестве тренера с начала нынешнего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча «Локомотива» с челябинским «Трактором».
Наш клуб благодарит за проделанную работу Александра Аркадьевича Ардашева, исполнявшего обязанности главного тренера в непростой для команды турнирный период. Сегодня Александр Ардашев вернулся на занимаемую ранее должность спортивного директора ХК «Локомотив», — гласит сообщение в «твиттере» ярославского клуба.
К нынешнему сезону команду готовил Крэйг Мактавиш, однако он был уволен в ходе регулярного чемпионата.
- 21 октября 2019
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