«Локомотив» объявил о назначении Пелино на пост старшего тренера

Александр Ардашев, исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива», вернулся на пост спортивного директора клуба. Старшим тренером команды назначен Майк Пелино.



«Новый старший тренер основного состава — Майкл Пелино. Специалист, который входит в штаб «Локомотива» в качестве тренера с начала нынешнего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча «Локомотива» с челябинским «Трактором».



Наш клуб благодарит за проделанную работу Александра Аркадьевича Ардашева, исполнявшего обязанности главного тренера в непростой для команды турнирный период. Сегодня Александр Ардашев вернулся на занимаемую ранее должность спортивного директора ХК «Локомотив», — гласит сообщение в «твиттере» ярославского клуба.

К нынешнему сезону команду готовил Крэйг Мактавиш, однако он был уволен в ходе регулярного чемпионата.