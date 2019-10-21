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«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд, пропустив 6 шайб от «Ак Барса»

«Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд, пропустив 6 шайб от «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей. Хозяева потерпели пятое поражение подряд.

Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на 5-й минуте стараниями Олега Ли, забросившего шайбу в дебютном матче за «Ак Барс». Чуть позже преимущество казанского клуба укрепил Данис Зарипов. Команда Андрея Мартемьянова отыграла один гол на первой минуте второго периода усилиями Никиты Трямкина, на что гости ответил точным броском Джастина Азеведу. На 48-й минуте Эмиль Галимов в четвёртый раз огорчил соперника, а позже пятую шайбу в ворота хозяев отправил Станислав Галиев. Точку в матче поставил Микаэль Викстранд.

25 октября «Автомобилист» проведёт домашний матч с «Металлургом», а «Ак Барс» 23-го числа встретится с «Магниткой» на выезде.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

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КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Ли (Основин) – 04:08' (5x5)   0:2 Зарипов – 08:57' (5x5)   1:2 Трямкин – 20:52'   1:3 Азеведу (Викстранд, Петров) – 26:22' (5x5)   1:4 Галимов (Педан) – 47:08' (5x5)   1:5 Галиев (Зарипов, Яруллин) – 53:24' (5x5)   1:6 Викстранд (Фрэттин, Азеведу) – 55:11' (5x4)
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