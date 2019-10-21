Вратарь «Далласа» Бишоп пропустил тренировку. Его дом пострадал от торнадо

Дом голкипера «Даллас Старз» Бена Бишоп получил серьёзный урон во время торнадо. По этой причине вратарь пропустил тренировочное занятие «звёзд», информирует в своём «твиттере» журналист Пол Джонс.



Ранее из-за стихийного бедствия пострадал дом форварда «Далласа» Тайлера Сегина, который был выставлен на продажу. Хоккеист собирался выручить за него $ 2,25 млн.



В нынешнем сезоне 32-летний Бишоп провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав две победы. Он отражает 91,3% бросков, пропуская 2,58 шайбы в среднем за матч.



В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Сегин принял участие в 10 матчах, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности «–3» и четырёх минутах штрафного времени.

Бешеный ураган в Америке развалил дом звезды НХЛ. Сегин счастлив, что жив Форвард «Далласа» хотел получить за него $ 2 млн, но даже не вспомнил о деньгах, когда увидел разрушения.