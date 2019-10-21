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Вратарь «Далласа» Бишоп пропустил тренировку. Его дом пострадал от торнадо

Вратарь «Далласа» Бишоп пропустил тренировку. Его дом пострадал от торнадо
Хоккей / НХЛ 0

Дом голкипера «Даллас Старз» Бена Бишоп получил серьёзный урон во время торнадо. По этой причине вратарь пропустил тренировочное занятие «звёзд», информирует в своём «твиттере» журналист Пол Джонс.

Ранее из-за стихийного бедствия пострадал дом форварда «Далласа» Тайлера Сегина, который был выставлен на продажу. Хоккеист собирался выручить за него $ 2,25 млн.

В нынешнем сезоне 32-летний Бишоп провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав две победы. Он отражает 91,3% бросков, пропуская 2,58 шайбы в среднем за матч.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Сегин принял участие в 10 матчах, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности «–3» и четырёх минутах штрафного времени.

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