Дубль Нестерова помог ЦСКА обыграть «Торпедо» и одержать седьмую победу подряд

ЦСКА принимал в Москве «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина. ЦСКА одержал седьмую победу подряд.



«Армейцы» открыли счёт уже на 3-й минуте — Никита Нестеров реализовал численный перевес. На последней минуте первого периода Линден Вей укрепил преимущество столичного клуба. В середине второго игрового отрезка Иржи Секач в третий раз огорчил болельщиков нижегородского клуба. В третьем периоде Пол Щехура реализовал большинство, а затем Георгий Мишарин сократил отставание в счёте до минимума, на что «армейцы» ответили вторым голом Нестерова. На последней минуте окончательный счёт установил Константин Окулов.



24 октября ЦСКА примет в Москве «Йокерит», а «Торпедо» в этот же день встретится в Нижнем Новгороде со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.