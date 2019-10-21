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Дубль Нестерова помог ЦСКА обыграть «Торпедо» и одержать седьмую победу подряд

Дубль Нестерова помог ЦСКА обыграть «Торпедо» и одержать седьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА принимал в Москве «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина. ЦСКА одержал седьмую победу подряд.

«Армейцы» открыли счёт уже на 3-й минуте — Никита Нестеров реализовал численный перевес. На последней минуте первого периода Линден Вей укрепил преимущество столичного клуба. В середине второго игрового отрезка Иржи Секач в третий раз огорчил болельщиков нижегородского клуба. В третьем периоде Пол Щехура реализовал большинство, а затем Георгий Мишарин сократил отставание в счёте до минимума, на что «армейцы» ответили вторым голом Нестерова. На последней минуте окончательный счёт установил Константин Окулов.

24 октября ЦСКА примет в Москве «Йокерит», а «Торпедо» в этот же день встретится в Нижнем Новгороде со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Нестеров (Григоренко, Мамин) – 02:59' (5x4)   2:0 Вей (Робинсон) – 19:11' (5x5)   3:0 Секач (Григоренко, Вей) – 29:09' (5x5)   3:1 Щехура (Бочаров) – 42:21' (5x4)   3:2 Мишарин (Варнаков) – 45:07' (5x5)   4:2 Нестеров (Вей, Григоренко) – 52:12' (4x4)   5:2 Окулов – 59:08' (en)
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