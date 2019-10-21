Расписание матчей НХЛ на 22 октября 2019 года
22 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится четыре матча.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
02:00 (мск). «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс»
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
02:00 «Филадельфия Флайерз» — «Вегас Голден Найтс»
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
03:00 «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
03:30 «Даллас Старз» — «Оттава Сенаторз»
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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