Расписание матчей НХЛ на 22 октября 2019 года

22 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится четыре матча.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



02:00 (мск). «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс»

02:00 «Филадельфия Флайерз» — «Вегас Голден Найтс»

03:00 «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»

03:30 «Даллас Старз» — «Оттава Сенаторз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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