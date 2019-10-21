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Нестеров: наверное, это мой первый дубль в карьере

Нестеров: наверное, это мой первый дубль в карьере
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал победу в домашнем матче с «Торпедо» (5:2).

«Это мой первый дубль. Не только в КХЛ, но и, наверное, в карьере. Ничего важного не случилось. Ребята — молодцы. Главное — выиграли. «Торпедо» почти вернулось в игру в третьем периоде? Почти не считается», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Армейцы» открыли счёт уже на 3-й минуте — Никита Нестеров реализовал численный перевес. На последней минуте первого периода Линден Вей укрепил преимущество столичного клуба. В середине второго игрового отрезка Иржи Секач в третий раз огорчил болельщиков нижегородского клуба. В третьем периоде Пол Щехура реализовал большинство, а затем Георгий Мишарин сократил отставание в счёте до минимума, на что «армейцы» ответили вторым голом Нестерова. На последней минуте окончательный счёт установил Константин Окулов.

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