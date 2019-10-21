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Окулов — об интересе «Торонто»: пока не представляю себя в роли Михеева

Окулов — об интересе «Торонто»: пока не представляю себя в роли Михеева
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (5:2).

«Не было мысли, что «Торпедо» сможет отыграться, когда они забросили две шайбы. Просто мы в этот момент поняли, что надо перестраиваться, играть чётче в обороне. Мы сыграли грамотно в защите, сумели забить свои шайбы и довели игру до победы.

Мною интересуются «Торонто» и «Монреаль»? Приятно, конечно, что там знают обо мне. Но не могу сказать, что с кем-то лично общался или встречался. У меня идёт регулярный чемпионат, полностью отдаю себя ЦСКА и больше никому. Не думаю о том, что будет в следующем сезоне. Не ищу хайлайты конкретной команды, мы с ребятами смотрим разные нарезки. Просто следим за НХЛ, русскими парнями, не более.

Представляю ли себя в роли Михеева или рядом с ним? Мы разные игроки, разного плана. Не думаю об этом. У каждого из нас своя жизнь. Могу пожелать ему только удачи. В последнее время мы очень рады за него: наш парень так хорошо начал сезон в НХЛ. Дай бог, чтобы у него и дальше всё получалось.

Звонил Майк Бэбкок? Первый раз об этом слышу», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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