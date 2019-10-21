Бобровский выменял игровой номер на вино, часы и обед из «Макдоналдса»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал в социальных сетях фотографию с нападающим команды Фрэнком Ватрано.
Перед началом сезона Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами», а форвард согласился уступить россиянину 72-й номер. После этого Ватрано пошутил, что после такой уступки ждёт от россиянина часы «Ролекс» и бесплатные обеды в течение года.
«Здесь у нас весь набор за номер «72». У нас тут бутылка вина, часы «Ролекс», обед из «Макдоналдса» и два счастливых человека! Слава богу, что он не говорил о «Феррари», — написал Бобровский в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергей Бобровского.
В нынешнем сезоне 31-летний Бобровский в шести матчах регулярного чемпионата одержал две победы. Он отражает 87,2% броска с коэффициентом надёжности 4,07.
- 21 октября 2019
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