Бобровский выменял игровой номер на вино, часы и обед из «Макдоналдса»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал в социальных сетях фотографию с нападающим команды Фрэнком Ватрано.



Перед началом сезона Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами», а форвард согласился уступить россиянину 72-й номер. После этого Ватрано пошутил, что после такой уступки ждёт от россиянина часы «Ролекс» и бесплатные обеды в течение года.



«Здесь у нас весь набор за номер «72». У нас тут бутылка вина, часы «Ролекс», обед из «Макдоналдса» и два счастливых человека! Слава богу, что он не говорил о «Феррари», — написал Бобровский в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергей Бобровского.



В нынешнем сезоне 31-летний Бобровский в шести матчах регулярного чемпионата одержал две победы. Он отражает 87,2% броска с коэффициентом надёжности 4,07.