Немчинов: Михеев показал лучший среди россиян в НХЛ старт в сезоне

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал старт сезона для нападающего Ильи Михеева в «Торонто Мейпл Лифс». В 9 матчах он набрал 7 (3+4) очков.
«Илья выдал лучший среди российских хоккеистов НХЛ старт в этом сезоне. Он много играет в каждом матче, забивает решающие голы, завоевал доверие главного тренера, который ставит его в том числе и при игре в большинстве. Радует, что молодой русский игрок, уехавший в НХЛ уже в зрелом возрасте, смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества.
Хоккеисту надо распределить силы на продолжительный отрезок. Думаю, Илья это понимает и настроен провести стабильный сезон. Ему важно набрать много очков, получить хорошую прессу и чтобы его клуб показал высокий результат. Тогда он получит серьезный контракт, которого заслуживает», — приводят слова Немчинова «Известия».
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