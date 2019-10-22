Малкин и Гальченюк пропустят выезд «Питтсбурга». Также травмировался Дюмулин

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Алекс Гальченюк не поедут с командой в трёхматчевое выездное турне. Об этом сообщил главный тренер Майк Салливан после того, как форварды в течение часа катались в полной экипировке перед тренировкой основного состава.

Минимум два матча выезда пропустит и основной защитник Брайан Дюмулин. У американского защитника диагностирована травма нижней части тела.

По-прежнему, под вопросом участие в ближайших матчах форвардов Брайана Раста и Ника Бьюгстада. Хоккеисты уже принимают участие в тренировочном процессе, однако не хотят форсировать возвращение в состав во избежании рецидивов.

«Всякое бывает. Порой травмы заживают довольно быстро. Это радует, но я не хочу торопиться. Мне надо убедиться, что я восстановился на 100%», — цитирует Бьюгстада пресс-служба НХЛ.