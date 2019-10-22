Тарасов — о праздновании покера: ничего не буду комментировать. Это личное

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:1). Российский форвард оформил первый в карьере покер, который не стал эмоционально праздновать. Совсем недавно из жизни ушла мама хоккеиста.

«После матча мне сразу сказали, что с 1984 года никто в «Динамо» не забивал четыре гола за матч. Приятно. Приятно наконец-то забить и первый гол в сезоне. Начало чемпионата получилось у меня трудное, тяжёлое. Но я не раз бывал в такой ситуации, пытаюсь найти свою игру. Яшкин и Шипачёв всё сделали для меня, чтобы я забил голы. Без них ничего бы не сделал.

Нам надо набирать очки. Понятно, что выезд тяжёлый, но у нас было много времени на восстановление. Все отдохнули.

По-особенному отпраздновал четвёртый гол? Я ничего не буду комментировать. Это личное. Всем спасибо, все молодцы», — сказал Тарасов в эфире клубного телевидения.

Четвёртый гол Тарасова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ