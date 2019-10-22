Каменский: в НХЛ Михеев только подтвердил, что готов играть в сборной России

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал удачный старт в НХЛ нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева.
«Каждый молодой игрок раскрывается по-своему — у кого-то это получается в 19 лет, у кого-то в 21-22, бывают совсем поздние. Всё зависит от условий, в которые ты попадаешь, доверия тренера плюс от собственной работы над собой. Стричь всех под одну гребёнку не стоит. В случае с Михеевым меня радует, что он попал в хорошую команду, где сумел быстро адаптироваться, и показывает тот уровень, на который способен. Он был звездой в КХЛ и теперь только подтвердил, что готов играть в сборной.
Сравнения с Дацюком? У меня есть принцип — никогда не сравнивать игроков, кем бы они ни были. Каждый хоккеист — это индивидуальность, хоть у нас и командный вид спорта. Илье ещё играть и играть, чтобы по очкам сравняться с Павлом. Поэтому пока рано поднимать эту тему», — цитируют Каменского «Известия».
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