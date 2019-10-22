Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кудашов: надеюсь, что сегодня будет уже другой СКА

Кудашов: надеюсь, что сегодня будет уже другой СКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Матч состоится сегодня, 22 октября, начало — в 19:30 мск.

«Учли все ошибки, которые совершили в прошлых матчах, на тренировках постарались всё исправить. Надеюсь, что сегодня будет уже другая команда. Игроки находятся в боевом настроении, все понимают ситуацию, готовы исправлять её. Возможно, простой болельщик не заметит тех моментов, которые не позволяли нам выигрывать, но до игроков постарались всё донести», — сказал Кудашов в эфире клубного телевидения.

Победа в матче с «Амуром» позволила московскому «Динамо» возглавить дивизион Боброва и выйти на второе место в Западной конференции с 25 очками после 21 матча. «Динамо», таким образом, сдвинуло СКА, коллектив из Санкт-Петербурга опустился на пятое место Запада с 24 очками. Сегодня СКА может вернуть себе лидерство в дивизионе. Для этого нужно взять реванш у «Нефтехимика» за поражение в Нижнекамске. Неделю назад команда Вячеслава Буцаева была сильнее — 2:1.

Проиграет ли СКА и чем закончится противостояние «Салавата» с «Авангардом»?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019