Кудашов: надеюсь, что сегодня будет уже другой СКА

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Матч состоится сегодня, 22 октября, начало — в 19:30 мск.

«Учли все ошибки, которые совершили в прошлых матчах, на тренировках постарались всё исправить. Надеюсь, что сегодня будет уже другая команда. Игроки находятся в боевом настроении, все понимают ситуацию, готовы исправлять её. Возможно, простой болельщик не заметит тех моментов, которые не позволяли нам выигрывать, но до игроков постарались всё донести», — сказал Кудашов в эфире клубного телевидения.

Победа в матче с «Амуром» позволила московскому «Динамо» возглавить дивизион Боброва и выйти на второе место в Западной конференции с 25 очками после 21 матча. «Динамо», таким образом, сдвинуло СКА, коллектив из Санкт-Петербурга опустился на пятое место Запада с 24 очками. Сегодня СКА может вернуть себе лидерство в дивизионе. Для этого нужно взять реванш у «Нефтехимика» за поражение в Нижнекамске. Неделю назад команда Вячеслава Буцаева была сильнее — 2:1.