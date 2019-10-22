Выбранный под четвёртым номером на драфте НХЛ Райнхарт перешёл в «Куньлунь»

Канадский защитник Гриффин Райнхарт заключил однолетний двусторонний контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 25-летний защитник забросил четыре шайбы и сделал 12 результативных передач в 76 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Чикаго Вулвз». В 21 матчах плей-офф Гриффин набрал 7 (1+6) очков. За «Чикаго» в том сезоне вместе с Райнхартом играли форвард «Трактора» Томаш Гика и нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек.
Гриффин подавал большие надежды на старте карьеры. В 2012 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Райнхарта в первом раунде драфта под четвёртым номером. В 2013 и 2014 годах он играл за сборную Канады на молодёжных чемпионатах мира. За карьеру в НХЛ сыграл всего 39 матчей.
- 22 октября 2019
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