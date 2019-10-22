Шаров — об удалении Ежова: я спросил его про прыжок в ноги, он ударил в ответ

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги выигранного домашнего матча с «Витязем» (4:1) и прокомментировал удаление голкипера гостей Ильи Ежова.
«Хорошая игра с нашей стороны: отличное начало, отличный второй период. В заключительной двадцатиминутке не дали сопернику шанса. Немного подкосило, что получили четыре минуты меньшинства в самом начале. Главное, что остались силы и смогли навязать сопернику свою игру. Надеюсь, что мы не будем сбавлять и сыграем в том же духе и дальше.
Что сказал Ежову? Он прыгнул мне в ноги, я его спросил об этом, он ударил в ответ. Мы вместе играли, думал узнать у него, а получилось вот как», — цитирует Шарова официальный сайт КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 22 октября 2019
-
20:43
-
20:30
-
20:20
-
20:08
-
19:53
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:04
-
17:41
-
17:28
-
17:13
-
17:00
-
16:40
-
16:21
-
16:12
-
15:49
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:30
-
14:18
-
14:10
-
13:56
-
13:17
-
13:00