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Шаров — об удалении Ежова: я спросил его про прыжок в ноги, он ударил в ответ

Шаров — об удалении Ежова: я спросил его про прыжок в ноги, он ударил в ответ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги выигранного домашнего матча с «Витязем» (4:1) и прокомментировал удаление голкипера гостей Ильи Ежова.

«Хорошая игра с нашей стороны: отличное начало, отличный второй период. В заключительной двадцатиминутке не дали сопернику шанса. Немного подкосило, что получили четыре минуты меньшинства в самом начале. Главное, что остались силы и смогли навязать сопернику свою игру. Надеюсь, что мы не будем сбавлять и сыграем в том же духе и дальше.

Что сказал Ежову? Он прыгнул мне в ноги, я его спросил об этом, он ударил в ответ. Мы вместе играли, думал узнать у него, а получилось вот как», — цитирует Шарова официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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