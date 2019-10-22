Минское «Динамо» проиграло шестой матч подряд, уступив «Барысу»
Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казахстанским «Барысом», встреча завершилась со счётом 1:2 Б. Минский клуб потерпел шестое подряд поражение.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 34-й минуте, голом из-за ворот отметился нападающий «Динамо» Франсис Паре. Перед перерывом «Барыс» восстановил равновесие на табло, удачный бросок записал в актив форвард Егор Петухов. В третьем периоде голов не было, встреча перешла в дополнительное время. Овертайм также прошёл без шайб, в серии буллитов сильнее оказались гости. Решающий буллит реализовал Даррен Диц.
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