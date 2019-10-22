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Швец-Роговой: все хотят обыграть СКА, сейчас я это почувствовал

Швец-Роговой: все хотят обыграть СКА, сейчас я это почувствовал
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:3 Б).

«Согласен с тренерским штабом, мы на верном пути. Обстановка в раздевалке нормальная, всё по делу, есть моменты, когда улыбаемся и когда работаем. За эти два матча, что я здесь, мы владеем инициативой, хорошие игры. Против СКА все команды настраиваются, строго играют в обороне. Нужно всё время это преодолевать, пока нам не везёт с голами. Вроде обстреливаем-обстреливаем ворота, много бросаем, но не хватает везения или хладнокровия.

В «Витязе» мы всегда настраивались на СКА — топ-клуб, выходили играть на 200%. Все хотят обыграть СКА, сейчас я это почувствовал.

Сергей Плотников — наш капитан, лидер, боец. Красавец! Был момент, пришлось ему подраться.

За четыре дня вполне реально прийти в себя, восстановиться. Нужно преодолеть эту яму, будем работать, всё будет хорошо», — передаёт слова Швец-Рогового корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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