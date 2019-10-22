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Галенюк: СКА играл хорошо, все старались и боролись

Галенюк: СКА играл хорошо, все старались и боролись
Хоккей / КХЛ 0

Защитник петербургского СКА Данила Галенюк поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (2:3 Б).

«Команда хорошо играла, все старались, работали, боролись. Где-то шайба не идёт, будем разбираться. Были ли изменения в игре «Нефтехимика» по сравнению с прошлым матчем? Начали агрессивнее играть, не давали нам выходить из зоны, больше ничего не замечал. «Нефтехимик» много бросает, лезет на пятак, нацелен на ворота.

Спасибо, что тренеры доверяют игровое время, партнёры поддерживают. Атмосфера у нас хорошая. Отдохнём, будет выходной, разберём все ошибки и будем работать дальше», — передаёт слова Галенюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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Петербуржцы потерпели четвёртое поражение подряд и седьмое – в последних девяти матчах.
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