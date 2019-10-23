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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

22 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Сибирь» победила «Витязь» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Саюстов (Миловзоров) – 21:40' (5x5)   2:0 Пельтола (Пуустинен) – 23:03' (5x4)   3:0 Руохомаа – 38:31' (5x4)   3:1 Макеев (Сёмин) – 40:00' (5x4)   4:1 Комаров (Чесалин) – 54:06' (5x5)

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» — 1:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
0:1 Андригетто (Семёнов) – 00:30' (5x5)   1:1 Маннинен (Бурмистров, Умарк) – 59:56' (6x5)   1:2 Клинкхаммер – 65:00' (ПБ)

«Йокерит» проиграл «Спартаку» — 2:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Регин (Контиола, Мяэналанен) – 14:19' (5x4)   1:1 Галимов (Шабловский) – 38:24' (5x5)   1:2 Фёдоров (Кутейкин, Зубов) – 43:56' (5x5)   1:3 Никонцев (Хохлачёв) – 58:36' (en)   2:3 Регин (Мяэналанен, О'Нилл) – 59:02' (6x5)

Минское «Динамо» уступило «Барысу» — 1:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Б
Барыс
Нур-Султан
1:0 Паре (Шор, Принс) – 33:39' (5x5)   1:1 Петухов (Старченко, Блэкер) – 39:54' (5x4)   1:2 Диц – 65:00' (ПБ)

СКА проиграл «Нефтехимику» — 2:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митчелл (Порядин, Уайт) – 02:58' (5x5)   1:1 Карпов (Ткачёв, Токранов) – 31:29' (5x4)   2:1 Якупов – 43:15' (5x5)   2:2 Пайгин (Уайт) – 46:01' (5x4)   2:3 Митчелл – 65:00' (ПБ)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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