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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Тодда Рирдена.

Самым результативным получился второй период матча. Спустя 35 секунд после его начала отличился защитник «столичной» команды Джон Карлсон. Одним из его ассистентов выступил Александр Овечкин. Через две минуты цели достиг бросок Чандлера Стивенсона. «Огонькам» удалось отыграться усилиями Элиаса Линдхольма и Остина Царника.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Овечкин, Оши) – 20:35' (5x5)   0:2 Стивенсон – 22:41' (5x5)   1:2 Линдхольм (Годро, Джордано) – 23:19' (5x4)   2:2 Чарник (Лучич, Броди) – 36:25' (5x5)   2:3 Овечкин (Бекстрём, Гудас) – 36:35' (5x5)   2:4 Уилсон (Эллер, Кемпны) – 52:34' (5x5)   2:5 Карлсон – 58:15' (en)   3:5 Ридер (Манджапане, Райан) – 59:44' (5x5)

Уже через 10 секунд после гола Царника, капитан «Вашингтона» Овечкин забросил шайбу и вывел «Кэпиталз» вперёд. В третьем периоде преимущество «столичной» команды увеличил Том Уилсон, а пятую шайбу забросил оформивший дубль Карлсон. Окончательный счёт установил нападающий «Калгари» Тобиас Ридер.

Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. На счету российского форварда 12 (7+5) очков в регулярке.

Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд через 10 секунд после гола «Флэймз»
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