Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Тодда Рирдена.

Самым результативным получился второй период матча. Спустя 35 секунд после его начала отличился защитник «столичной» команды Джон Карлсон. Одним из его ассистентов выступил Александр Овечкин. Через две минуты цели достиг бросок Чандлера Стивенсона. «Огонькам» удалось отыграться усилиями Элиаса Линдхольма и Остина Царника.

Уже через 10 секунд после гола Царника, капитан «Вашингтона» Овечкин забросил шайбу и вывел «Кэпиталз» вперёд. В третьем периоде преимущество «столичной» команды увеличил Том Уилсон, а пятую шайбу забросил оформивший дубль Карлсон. Окончательный счёт установил нападающий «Калгари» Тобиас Ридер.

Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. На счету российского форварда 12 (7+5) очков в регулярке.