Защитник «Вашингтона» Карлсон первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков
«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Тодда Рирдена.
Одним из главных героев матча стал защитник «столичной» команды Джон Карлсон, оформивший дубль. Американский защитник продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, первым из игроков лиги сумев набрать 20 очков в сезоне. В активе Джона пять заброшенных шайб и 15 результативных передач.
Зачёт бомбардиров НХЛ регулярного сезона-2019/20
Второе место занимают нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (по 17 очков). Следом располагается одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (16 баллов).
Джон Карлсон стал ассистентом Овечкина в «Вашингтоне»
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