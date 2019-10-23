Защитник «Вашингтона» Карлсон первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Тодда Рирдена.

Одним из главных героев матча стал защитник «столичной» команды Джон Карлсон, оформивший дубль. Американский защитник продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, первым из игроков лиги сумев набрать 20 очков в сезоне. В активе Джона пять заброшенных шайб и 15 результативных передач.

Зачёт бомбардиров НХЛ регулярного сезона-2019/20

Второе место занимают нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (по 17 очков). Следом располагается одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (16 баллов).