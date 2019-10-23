Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Вашингтона» Карлсон первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков

Защитник «Вашингтона» Карлсон первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Тодда Рирдена.

Одним из главных героев матча стал защитник «столичной» команды Джон Карлсон, оформивший дубль. Американский защитник продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, первым из игроков лиги сумев набрать 20 очков в сезоне. В активе Джона пять заброшенных шайб и 15 результативных передач.

Зачёт бомбардиров НХЛ регулярного сезона-2019/20

Второе место занимают нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (по 17 очков). Следом располагается одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (16 баллов).

Джон Карлсон стал ассистентом Овечкина в «Вашингтоне»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019