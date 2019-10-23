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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах дня приняли участие 12 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и одержал победу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич сделал голевую передачу. Форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников провёл первый матч в североамериканской лиге с апреля 2018 года.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»23 из 2592,04:2
Георгиев«Рейнджерс»32 из 3591,42:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Михеев (н)«Торонто»0+000210-15.57
Дадонов (н)«Флорида»0+0+10100-15.15
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10201-22.35
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+104101-15.10
Е. Свечников (н)«Детройт»0+002210-07.28
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000010-13.47
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+22520-19.40
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+1000057%17.37
Орлов (з)«Вашингтон»0+000221-19.12
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10233-21.48
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