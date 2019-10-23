Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах дня приняли участие 12 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и одержал победу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич сделал голевую передачу. Форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников провёл первый матч в североамериканской лиге с апреля 2018 года.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 23 из 25 92,0 4:2 Георгиев «Рейнджерс» 32 из 35 91,4 2:3 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 2 1 0 - 15.57 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 +1 0 1 0 0 - 15.15 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 2 0 1 - 22.35 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 0 4 1 0 1 - 15.10 Е. Свечников (н) «Детройт» 0+0 0 2 2 1 0 - 07.28 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 1 0 - 13.47 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 +2 2 5 2 0 - 19.40 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 +1 0 0 0 0 57% 17.37 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 2 1 - 19.12 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 2 3 3 - 21.48