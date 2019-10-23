Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 22 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах дня приняли участие 12 российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и одержал победу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич сделал голевую передачу. Форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников провёл первый матч в североамериканской лиге с апреля 2018 года.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|23 из 25
|92,0
|4:2
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|32 из 35
|91,4
|2:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|15.57
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|15.15
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|1
|-
|22.35
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|4
|1
|0
|1
|-
|15.10
|Е. Свечников (н)
|«Детройт»
|0+0
|0
|2
|2
|1
|0
|-
|07.28
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|13.47
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|2
|5
|2
|0
|-
|19.40
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|57%
|17.37
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|1
|-
|19.12
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|3
|-
|21.48
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