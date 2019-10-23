Сможет ли «Ак Барс» победить «Магнитку» в третий раз в нынешнем сезоне?

Сегодня, 23 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — ХК «Сочи»;

— «Адмирал» — «Динамо» М;

— «Металлург» Мг — «Ак Барс»;

— «Динамо» Р — «Трактор».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz

ХК «Сочи» подходит к матчу с «Амуром» с семиматчевой серией поражений. В свою очередь «Амур» в последнем матче регулярки с московским «Динамо» (1:5) впервые в чемпионате пропустил пять шайб.

Центральный матч игрового дня состоится в Магнитогорске, где «Магнитка» примет «Ак Барс». Подопечные Ильи Воробьёва впервые в этом сезоне смогли победить в двух матчах кряду. Однако в нынешней регулярке команды уже дважды встречались. В обоих матчах казанский клуб победил с одинаковым счётом 2:1.