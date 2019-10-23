Кожевников: не вижу в СКА развития игроков. Штаб Кудашова не дорабатывает

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал кризис в игре СКА, потерпевшего четыре поражения кряду.
«Средний старт СКА при Алексее Кудашове для меня большой сюрприз. В Санкт-Петербурге по-прежнему отличный по меркам КХЛ состав, есть мастера различной специализации, есть конкуренция. Почему команда не показывает цельной игры и мелькают серии поражений — загадка.
При таком составе вопросы нужно задавать именно тренерскому штабу. Я не вижу развития игроков, хотя там были хоккеисты с потенциалом, например Бывальцев. Значит, Кудашов и его помощники где-то недорабатывают, видна излишняя мягкость в управлении командой. При этом тренерам в руководстве стараются помочь — пошли обмены, идёт оживление состава.
Возможна ли отставка? Это самый тяжёлый вопрос, в нём одно цепляется за другое. Ведь Кудашов ещё и главный тренер сборной, у которой уже через две недели первый этап Евротура. Считаю, что тренерам СКА срочно нужна мобилизация, тогда резких движений удастся избежать", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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