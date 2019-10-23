Московское «Динамо» совершило обмен с «Витязем»

Хоккейные клубы «Динамо» (Москва) и «Витязь» произвели обмен, в результате которого нападающий молодёжной команды «Динамо» Иван Гладких отправляется в Подольск, а новичком команды ВХЛ из Твери станет Глеб Кожемякин. В ближайшее время защитник присоединится к тверскому «Динамо» и приступит к тренировочной работе с командой, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.
В прошлом сезоне Кожемякин провёл 41 матч в МХЛ за «Русских Витязей», отметившись 28 (6+22) баллами. Также привлекался к игре за главную команду, сыграв 13 матчей за «Витязь», сделав одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Глеб принял участие в трёх матчах чемпионата ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга, не отметившись результативными действиями.
Гладких — выпускник академии «Динамо» им. А.И. Чернышёва. В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе МХК «Динамо» пять матчей и отметился одной голевой передачей.
- 23 октября 2019
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