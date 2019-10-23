Плотников дисквалифицирован СДК КХЛ на один матч, Ежов оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей, состоявшихся вчера, 22 октября.

1) «Сибирь» — «Витязь». Время – 30:15. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера «Витязя» Илью Ежова по п. 1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Колющий удар клюшкой»), подвергнуть денежному штрафу.

2) «Динамо» Мн – «Барыс». Время – 37:01. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на врача команды «Барыс» Виталия Ткача по п. 2.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Выход на лёд во время любого периода без разрешения главного арбитра»), подвергнуть денежному штрафу.

3) Кроме этого нападающий СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на один матч и подвергнут индивидуальном штрафу в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторную драку в сезоне», — сказано в официальном заявлении лиги.

Вратарь «Витязя» Ежов получил «5+20». Уходя со льда, он попытался сломать клюшку