Коннов: «Адмирал» не смотрит в турнирную таблицу. Сейчас это вообще бессмысленно

Нападающий «Адмирала» Александр Коннов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4).

«Сегодня не получилось совладать с мастерством соперника. «Динамо» — очень мастеровитая команда, которая использовала свои шансы. Мы свои не смогли использовать, не заходила шайба в ворота. На мой взгляд, игра была хорошая, но нам показали, где нужно добавлять.

У соперника хорошо сыграл вратарь. Были моменты, когда он выручал. Думаю, эта победа – и его заслуга тоже. Своей шайбой доволен, но после таких игр я думаю об этом не в первую очередь. Но это хороший бонус для меня.

Перед игрой с «Сочи» ни в коем случае не собираемся расслабляться. Расслабиться – это главная ошибка. Мы команда, которая должна быть постоянно сконцентрирована на работе. Иначе успеха не добиться. Нынешний результат достигнут именно за счёт работы и концентрации.

Мы абсолютно не смотрим в турнирную таблицу, да и вообще это сейчас бессмысленно. Не имеет значения, на каком мы месте, сколько очков. Главное – выигрывать, тогда ты будешь высоко», — сказал Коннов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.