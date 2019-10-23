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Кудашов: я никаких заявлений об увольнении не писал и не собираюсь

Кудашов: я никаких заявлений об увольнении не писал и не собираюсь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал слухи о своей отставке, появившиеся в средствах массовой информации. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга проиграл четыре матча подряд, подобной неудачной серии у него не было с сезона-2016/17. Сейчас «армейский» клуб занимает четвёртое место в Западной конференции.

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«Готовим команду к очередному матчу в штатном режиме. Мы все в хоккейном клубе СКА работаем над исправлением ситуации, есть понимание, как из неё выбираться. Видим у нашей команды большой потенциал и делаем конкретные шаги для улучшения спортивных результатов. Никаких заявлений (об увольнении. – Прим. „Чемпионата“) я не писал и не собираюсь», – приводит слова Кудашова «Фонтанка».

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