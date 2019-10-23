Любимов: матч с «Ак Барсом» добавил седых волос? Не знаю, я ещё молодой
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (1:0 Б). Хоккеист отметил, что игроки хозяев договорились играть терпеливо.
«Все здорово сыграли сегодня! Была договорённость играть терпеливо, ждать своего шанса и не дать Казани своих ошибок. Старались. Вратари — молодчики сегодня: Галимов Кошечкина подменил, а Василий потом после травмы сразу вышел. Все молодцы.
Матч добавил седых волос? Не знаю. Я ещё молодой.
Тренирую ли я такие буллиты? Особо нет, не тренирую. Само получилось. Когда выкатывался, уже знал, что буду делать» — приводит слова нападающего официальный сайт магнитогорской команды.
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