Любимов: матч с «Ак Барсом» добавил седых волос? Не знаю, я ещё молодой

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (1:0 Б). Хоккеист отметил, что игроки хозяев договорились играть терпеливо.



«Все здорово сыграли сегодня! Была договорённость играть терпеливо, ждать своего шанса и не дать Казани своих ошибок. Старались. Вратари — молодчики сегодня: Галимов Кошечкина подменил, а Василий потом после травмы сразу вышел. Все молодцы.



Матч добавил седых волос? Не знаю. Я ещё молодой.



Тренирую ли я такие буллиты? Особо нет, не тренирую. Само получилось. Когда выкатывался, уже знал, что буду делать» — приводит слова нападающего официальный сайт магнитогорской команды.



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