Жуткая травма в «Ак Барсе». Ткачёв лежал без движения и уехал на носилках

Главный матч дня в КХЛ едва не закончился страшной травмой. Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин получил коньком по горлу. «Магнитка» только начала приходить в себя после крайне неудачного начала сезона, начала выигрывать, и без основного вратаря ей никак. Да и матч был не с кем-то, а с лидером Восточной конференции – «Ак Барсом». В таких матчах нужны усилия всех игроков.

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Матушкин – гроза вратарей

В первом периоде шайб заброшено не было, но у «Ак Барса» было два вернейших шанса открыть счёт. Сначала один на один выкатывался Станислав Галимов, а потом Кирилл Петров и Джастин Азеведо провели молниеносную контратаку два в одного. Из «Металлурга» в обороне отрабатывал Максим Матушкин, он бросился на лёд и не заметил, как въехал в собственного вратаря и попал ему коньком по горлу.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

К Кошечкину тут же поспешил врач, закрыл ему порез полотенцем, а затем голкипер ушёл в раздевалку. К счастью, порез оказался простой царапиной, и через пару минут Василий вернулся на лёд с пластырем под маской. Слава богу, всё обошлось.

Случаи, когда хоккеисты режут горло коньком, довольно редки. Самый нашумевший эпизод произошёл в НХЛ, тогда вратарь «Баффало» Клинт Маларчук только чудом смог избежать трагичного исхода. Тогда его спас врач команды, ветеран Вьетнамской войны, успевший вовремя зажать порез ярёмной вены игрока. В сезоне-2017/18 схожую с Кошечкиным травму получил вратарь команды МХЛ «Снежные Барсы» Вилен Прокофьев. Порез оказался неглубоким, но всё-таки пришлось накладывать швы, и игру вратарь завершил досрочно.

Кошечкин не только вернулся, но и был великолепен. А Максим Матушкин оказался замешан в ещё одном эпизоде с шеей и вратарём. Во втором периоде «Магнитка» надолго заперла «Ак Барс» в зоне, и Матушкин мощно пальнул от синей линии. Шайба, срикошетив от игрока казанцев, попала в шею Тимуру Билялову. К счастью, и здесь всё обошлось – голкипера быстро осмотрел врач, и он продолжил игру.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Жуткая травма Ткачёва

Меж тем, игра, от которой можно было ожидать если не голевого пиршества, то хотя бы пару-тройку заброшенных шайб, стала бенефисом вратарей. Всё шло хорошо до тех пор, пока ещё один игрок не получил травму. На этот раз, к сожалению, не обошлось.

В третьем периоде Владимир Ткачёв влетел в Егора Коробкина, да так неудачно, что остался лежать на льду без движения. Врачи обеих команд поспешили к нападающему, зафиксировали ему шею и увезли на носилках. Тут уже не до соперничества – магнитогорские болельщики хлопали в поддержку Ткачёва.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Для «Ак Барса», конечно, результаты уже отошли на второй план, хотя счёт был 0:0 и до конца основного времени оставалось ещё добрых 10 минут, а затем и овертайм, и буллиты. «Ак Барс» так и не смог пробить Кошечкина и проиграл в серии послематчевых бросков. Но это сейчас не так важно. Хочется пожелать Ткачёву здоровья и скорейшего выздоровления.