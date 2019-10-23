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И. Воробьёв: здоровья Вове Ткачёву, матч был жёстким

И. Воробьёв: здоровья Вове Ткачёву, матч был жёстким
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:0 Б).

«Прежде всего Вове Ткачёву — здоровья. Да, хорошая игра, жёстко всё было, действительно здорово сыграли вратари, поэтому голов до буллитов и не было. Ребята — молодцы, опять отработали на славу.

Второй период такой интересный. Да, тут кто на атаке поменяется и потом есть возможность зажать. Но такие же моменты были и в конце периода, когда нас зажимали и уже мне приходилось менять игроков оборонительного плана, чтобы подкопаться. Сейчас такие вторые периоды, что все меняются на атаке и держат шайбу, играют до момента, пытаются забить на уставшем сопернике.

Возвращение Кошечкина на лёд после травмы? Это командное дело. И Вася молодец, и Стас Галимов вышел его заменять, потом сменился. Это командные действия», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

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