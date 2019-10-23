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Э. Галимов — о травме Ткачёва: игрок «Металлурга» должен был сыграть аккуратнее

Э. Галимов — о травме Ткачёва: игрок «Металлурга» должен был сыграть аккуратнее
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов подвёл итоги матча с «Металлургом» (0:1 Б) и поделился мнением об эпизоде, в котором травму получил его партнёр по команде Владимир Ткачёв.

«Хорошо сыграли вратари сегодня, матч продолжался до первой ошибки. В итоге все ошибки полевых вратари подчистили, поэтому такой счёт на табло. В серии буллитов чуть не повезло, поэтому так обидно проиграли. Возможно, свежести нам чуть не хватило. Если бы чуть больше отдыхали и играли дома, могло всё по-другому сложиться. Но на календарь никто не жалуется, он у всех непростой. Просто надо принять это как факт, работать и не давать себе никаких поблажек в этом плане.

Травма Ткачёва? Судьи говорят, что это был чистый силовой приём. Игрок «Металлурга» видел, что Вова смотрел в другую сторону, не видел его, и должен был сыграть поаккуратнее, чтобы такого не было. Такое стечение обстоятельств получилось. Володе пожелаем здоровья, он наш лидер, ассистент капитана, мы все за него горой, держим кулачки», — цитирует Галимова официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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