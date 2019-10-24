Сидни Кросби вышел на 40-е место по очкам в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» это поражение стало третьим кряду.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу, благодаря чему набрал 1230-е (450+780) очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 40-е место в истории, превзойдя результат Норма Улльмана (1229). Следующей целью для 32-летнего канадца является результат Фила Хаусли – 1232 балла.

Рекордсмен по этому показателю – Уэйн Гретцки (2857 очков). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1887). Среди действующих игроков на первом месте располагается форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (1480). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 1223 баллами занимает 42-е место.