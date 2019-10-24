Главный тренер «Хумо»: Анисин сюда приехал работать и играть в хоккей

Главный тренер «Хумо» Евгений Попихин после победы в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Бураном» (6:2) оценил дебют нападающего Михаила Анисина, отметившегося результативной передачей.

«Ну, здесь уже бессмысленно говорить, кто его пригласил. Главное, что приехал. Мы прекрасно понимаем, что для него это шанс проявить себя. Он любит хоккей, хороший хоккеист. Я его знаю, ещё работая в минском «Динамо», мы играли с московским «Динамо», это был 2012 год, когда они стали чемпионами. Тогда они нас просто разорвали в плей-офф. Я был просто поражён, тогда Анисин был лучшим игроком.

Дай бог здесь завоюет место своим мастерством, своим отношением, сразу видно, весёлый парень и публику заводит. Я думаю, для Ташкента это будет хорошо. А мы будем смотреть, чтобы всё было на уровне. Он сегодня старался и в команду внёс хорошую атмосферу. Он и сам позитивный такой, и раздевалка сразу ожила. По-хорошему прибавлять надо, давать ему практику. Он где-то подсядет, но это нормальное явление. По нему видно, что он приехал сюда работать, приехал играть в хоккей», — цитирует Попихина пресс-служба узбекского клуба.