«Трактор» сделал приятный подарок 93-летнему ветерану войны

«Трактор» пригласил 93-летнего болельщика клуба Хабрахмана Хатимовича Абдуллина на домашний матч с «Амуром», который состоится 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.



Один из самых возрастных болельщиков «Трактора» живёт в Челябинской области. Он является ветераном Великой Отечественной войны и очень давно поддерживает чёрно-белых, но ни разу не бывал на хоккее.



Как только «Трактор» узнал о таком болельщике, сразу же отправился в гости с подарками и пригласил на игру. Хабрахман Хатимович с радостью согласился и приедет на матч с «Амуром». Он пообещал надеть свой парадный пиджак и взять атрибутику «Трактора» — шарф, который подарили ему несколько лет назад.

Посмотреть видео можно на канале «Трактора» в YouTube.