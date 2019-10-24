Нильсен: «Детройт» третий год подряд закапывает себя в яму в начале сезона
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5). «Красные крылья» потерпели шестое поражение подряд, а «сенаторы» прервали серию из четырёх поражений.
«Мы сейчас себя закапываем в глубокую яму. Третий год подряд с «Детройтом» это происходит в самом начале сезона, так что я даже не знаю, что тут говорить. Мне всё равно, как игра будет выглядеть в следующий раз, нам надо просто найти способ победить», — приводит слова Нильсена официальный сайт НХЛ.
«Ред Уингз» потерпели шестое поражение подряд, все шесть – в основное время. Разница шайб в этих матчах – 9-27. Всего в 10 матчах «Детройт» набрал 6 очков и занимает в Восточной конференции 14-е место.
«Детройт» проиграл шесть матчей кряду с общим счётом 9:27
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