Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нильсен: «Детройт» третий год подряд закапывает себя в яму в начале сезона

Нильсен: «Детройт» третий год подряд закапывает себя в яму в начале сезона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:5). «Красные крылья» потерпели шестое поражение подряд, а «сенаторы» прервали серию из четырёх поражений.

«Мы сейчас себя закапываем в глубокую яму. Третий год подряд с «Детройтом» это происходит в самом начале сезона, так что я даже не знаю, что тут говорить. Мне всё равно, как игра будет выглядеть в следующий раз, нам надо просто найти способ победить», — приводит слова Нильсена официальный сайт НХЛ.

«Ред Уингз» потерпели шестое поражение подряд, все шесть – в основное время. Разница шайб в этих матчах – 9-27. Всего в 10 матчах «Детройт» набрал 6 очков и занимает в Восточной конференции 14-е место.

«Детройт» проиграл шесть матчей кряду с общим счётом 9:27
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019