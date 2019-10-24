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Быков — о Кудашове: если бояться, что тебя уберут, ещё больше ошибок допустишь

Быков — о Кудашове: если бояться, что тебя уберут, ещё больше ошибок допустишь
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, стоит ли наставнику СКА Алексею Кудашову беспокоиться за сохранение своего поста. В октябре питерский клуб проиграл семь матчей из девяти.

«Профессия тренера интересна, уважаема, предполагает большую ответственность. Люди, которые приходят на этот пост, прекрасно знают, что всё зависит от результата. Всякое бывает в жизни спортсмена, тренера. Приходится покидать команды по разным причинам. Не думаю, что люди, которые занимаются этим ремеслом, должны чего-то бояться. Тем более что они посвящают себя этому делу. Могут быть неудачи, руководство может принять меры.

Что касается ситуации в СКА, то она непростая. Нужно пережить, проанализировать. Тренерский штаб не первый день занимается этим делом, тем более работает в сборной страны, у них есть опыт. Из любой ситуации есть выход. Если бояться, что тебя уберут, ещё больше ошибок допустишь. Надо концентрироваться на том, чтобы исправить ситуацию, переломить её. Это настоящий вызов», — цитирует Быкова «Спорт день за днём».

Кудашов: я никаких заявлений об увольнении не писал и не собираюсь
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