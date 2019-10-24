Форвард «Авангарда» Щербак задумался над тем, чтобы стать веганом

Нападающий омского «Авангарда» Никита Щербак сообщил, что решил стать веганом, и призвал следовать его примеру.

Форвард по совету одноклубника Свена Андригетто посмотрел документальный фильм «Меняющие игру» (The Game Changers), рассказывающий о пользе диеты из продуктов растительного происхождения и вреде мяса.



«Смотреть обязательно. Свен, спасибо, что рассказал мне про этот фильм. C сегодняшнего дня буду очень стараться быть веганом. Вы тоже должны попробовать», — написал Щербак в своём «инстаграме».

Летом Щербак подписал трёхлетний контракт с «Авангардом». До этого форвард провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.